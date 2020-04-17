Жители Петербурга рассказали о живодере, который стреляет в котов
Жители поселка Кондакопшино (Санкт-Петербург) сообщили, что какой-то мужчина стреляет в котов стрелами, вероятно, из арбалета. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местный паблик «ВКонтакте».
Найдено два трупа животных. Из тела одного из них также были извлечены пули, возможно, от пневматического пистолета.
Большая часть комментаторов возмущена произошедшим, но кто-то предположил, что злоумышленник думает, будто коты переносят коронавирус.