Жители Петербурга рассказали, как пережили 30-градусную жару

Аномальная жара держалась в Санкт-Петербурге практически три недели. Столбик термометра в некоторые дни поднимался до 34 градусов. Изредка горожан радовали непродолжительные дожди. Понравилась ли петербуржцам такая погода, рассказал «Питер ТВ».

Проводимый журналистами опрос среди жителей Петербурга показал, что большинство из них предпочитают теплое и солнечное лето, но ни в коем случае не душное. Из-за того, что в городе слишком много бетона, находиться в дневное время суток на улицах было практически невозможно.

Однако среди опрошенных нашлись те, кому такая жара приходится в самый раз. Девушки-респонденты подчеркнули, что в такую погоду можно надевать короткие юбки и топы, а также другие легкие наряды.

Больше всего респондентам не понравились знойные ночи. По их словам, в такую погоду уснуть было крайне тяжело. Сквозняков и ветров практически не ощущалось, поэтому уже с семи утра горожане вставили с постели вспотевшими.

Каждый спасался в жару как мог. Кто-то из опрошенных принимал холодную ванну, кто-то предпочитал сидеть дома и выходить на улицу только в вечернее время. Работающие граждане мчались на работу, чтобы спрятаться там под кондиционером.

Петербуржцы отметили, что тяжело в такой зной было не только людям, но и животным, и растениям. Садовникам еще долго придется восстанавливать поврежденные газоны, цветы и кустарники. А в реках из-за жары до сих пор гибнет рыба.