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    21 июля 2021, 20:05

    Жители Петербурга рассказали, как пережили 30-градусную жару

    Оксана Лавнюженко

    Аномальная жара держалась в Санкт-Петербурге практически три недели. Столбик термометра в некоторые дни поднимался до 34 градусов. Изредка горожан радовали непродолжительные дожди. Понравилась ли петербуржцам такая погода, рассказал «Питер ТВ».

    Жители Петербурга рассказали, как пережили 30-градусную жару

    Проводимый журналистами опрос среди жителей Петербурга показал, что большинство из них предпочитают теплое и солнечное лето, но ни в коем случае не душное. Из-за того, что в городе слишком много бетона, находиться в дневное время суток на улицах было практически невозможно.

    Однако среди опрошенных нашлись те, кому такая жара приходится в самый раз. Девушки-респонденты подчеркнули, что в такую погоду можно надевать короткие юбки и топы, а также другие легкие наряды.

    Больше всего респондентам не понравились знойные ночи. По их словам, в такую погоду уснуть было крайне тяжело. Сквозняков и ветров практически не ощущалось, поэтому уже с семи утра горожане вставили с постели вспотевшими.

    Каждый спасался в жару как мог. Кто-то из опрошенных принимал холодную ванну, кто-то предпочитал сидеть дома и выходить на улицу только в вечернее время. Работающие граждане мчались на работу, чтобы спрятаться там под кондиционером.

    Петербуржцы отметили, что тяжело в такой зной было не только людям, но и животным, и растениям. Садовникам еще долго придется восстанавливать поврежденные газоны, цветы и кустарники. А в реках из-за жары до сих пор гибнет рыба.