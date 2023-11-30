Общество 30 ноября 2023, 14:14 Жители Петербурга пожаловались на реагенты на дорогах, из-за которых страдают их питомцы

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В Санкт-Петербурге из-за сильных снегопадов дорожные службы начали применять реагенты на дорогах, однако это не устроило местных жителей. По словам горожан, соль не только портит обувь, но и разъедает лапы их питомцам во время выгула, написала Neva.Today.

Одна из читательниц издания отметила, что ее собака начинает поднимать лапы, упрямится, не хочет идти по тем местам, где есть соль.

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«Она прям с ума сходит. Соль все лапы животному разъедает. Приходится брать его на руки», — сообщила женщина.

Ветеринарный врач Диана Черных предупредила, что реагенты вызывают контактный дерматит у животных.