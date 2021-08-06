Жители Петербурга пожаловались на плохую уборку парадных

Петербуржцы в последнее время все чаще стали жаловаться на уборку парадных. Самой популярной претензией стало отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на комитет по информатизации и связи.

Только 62 тысячи обращений от граждан было подано в июле на портал «Наш Санкт-Петербург». Многие высказали претензии о неудовлетворительном состоянии своих подъездов. Также горожане отметили большое количество мусора во внутренних дворах домов и наличие насекомых в мусоропроводах.

Городской портал с момента запуска принял более трех миллионов обращений. Граждане могу высказывать свои жалобы в любое время суток.