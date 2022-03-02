Жители Петербурга пожаловались на неубранные основания новогодних украшений на Мойке

В Санкт-Петербурге горожане обратились к властям города с просьбой убрать торчащие основания от новогодних елок на реке Мойке. По их словам, в ближайшее время они могут стать угрозой для навигации. Об этом написал Piter.TV.

В комитете по печати рассказали, что семь оснований от елок будут демонтированы до 15 марта.

Светодиодные ели, которые были установлены на реках Санкт-Петербурга, крепились прямо ко дну акватории.