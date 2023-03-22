Общество 22 марта 2023, 14:31 Жители Петербурга пожаловались на дождевых червей

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Жители Петербурга пожаловались на нашествие дождевых червей, которые буквально заполнили асфальт на Митрофаньевском шоссе. Об этом написали «Невские новости».

По словам биолога, автора канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, нашествие червей связано, в первую очередь, с миграцией.

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«Им по поверхности земли быстрее переместиться в другое место, чем под землей. Плюс они это делают во влажную погоду, чтобы было удобнее скользить по земле. Второе — нарушение кислотности почвы», — сообщил эксперт.

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Червям не нравится соленая среда, которая появляется после таяния снега с реагентами. Они пытаются уползти с этого места, добавил биолог.