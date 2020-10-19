Жители Петербурга поблагодарили доктора Кабанова за лечение от COVID-19

Жители Санкт-Петербурга поблагодарили начальника Госпиталя ветеранов войн, доктора медицинских наук, профессора Максима Кабанова за лечение от коронавируса.

Одной из тех, кто сказал «спасибо» врачу, стала Анна Кутькова. Она рассказала, что специалист вылечил ее маму, информирует «Петербургский дневник».

«От всей семьи Кутьковых хочу еще раз сказать вам огромное спасибо, выразить благодарность за то, что вы организовали работу Госпиталя ветеранов войн таким образом, что моя мама смогла вылечиться благодаря врачам и медицинскому персоналу от коронавирусной инфекции быстро и без осложнений», — отметила девушка.

В настоящий момент Кабанов сам инфицирован СОVID-19. Кутькова подчеркнула, что он заразился, так как сам находился на передовой борьбы с этой инфекций. Она пожелала врачу скорейшего выздоровления и полного восстановления. Петербурженка выразила надежду, что в ближайшее время доктор вновь сможет помогать людям и спасать их жизни.