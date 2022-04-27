Жители Петербурга отметят День города флешмобом и забегом

Издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по культуре Санкт-Петербурга организовало забег «Бегом с дневником» в Приморском парке Победы 29 мая.

Мероприятие было включено в официальную программу празднования Дня города — 2022. Первыми его участниками могут стать вице-губернатор Борис Пиотровский и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Часть собранных средств от продажи слотов на забег будет направлена Санкт-Петербургскому детскому хоспису. Мероприятие может посетить любой желающий, даже без особой спортивной подготовки.

Помимо забега, горожан ожидает стилизованный флешмоб Петров Первых.

«Петербург — не только культурная столица России, но и спортивная! Надеюсь, забег „Петербургского дневника“ станет доброй городской традицией. Особо красочной его частью станет стилизованный флешмоб Петров Первых, который пройдет параллельно с основным спортивным событием: планируется, что участники в костюмах первого российского императора смогут не только пробежать дистанцию, но и принять участие в конкурсе на лучший наряд», — отметил генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.