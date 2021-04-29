Жители Петербурга обеспокоились судьбой торгового дома «Братья Елисеевы»

Жители Санкт-Петербурга обеспокоились судьбой торгового дома «Братья Елисеевы» после закрытия магазина «Елисеевский» в Москве, сообщил сайт «Петербургский дневник».

На страницах социальных сетей магазина, заверили, что «Братья Елисеевы» продолжит свое существование. Помимо прочего, ситуацию прокомментировали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«В 2010-х годах по заказу арендатора в здании отреставрировали торговый зал. С тех пор повторно какие-либо работы в интерьерах не производились. Сейчас историческая функция объекта сохраняется», — отметили в пресс-службе.

При этом представители собственника на вопросы журналистов о том, будет ли и дальше работать гастроном, не ответили.