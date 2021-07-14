Жители Петербурга назвали самую часто используемую социальную сеть

Жители Санкт-Петербурга рассказали, какой социальной сетью пользуются чаще всего, а также на каких ресурсах предпочитают читать последние новости. Об этом написал «Петербургский дневник».

В ходе опроса выяснилось, что 32% респондентов узнают новости из городских сайтов и порталов. Около 21% граждан смотрят телевидение, слушают радио и читают газеты. Только 17% опрошенных узнают последние события, произошедшие в мире, из соцсетей.

При этом самой популярной социальной сетью петербуржцы назвали «ВКонтакте». Так ответили 48% из числа опрошенных. На втором месте по популярности оказался Instagram. Ему отдают предпочтение 24% граждан. А тройку самых популярных ответов замыкает следующий: «Не использую соцсети».

По частоте использования мессенджеров у петербуржцев лидирует WhatsApp — 66%, на втором месте Telegram — 25% и на третьем Viber — 3%.