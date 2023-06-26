Общество 26 июня 2023, 14:27 Жители Петербурга начали активнее покупать препараты против аллергии

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Данные аналитического ресурса Чек Индекс компании «Платформа ОФД» говорят о том, что по сравнению с апрелем-маем 2022-го года в 2023 году в городе резко возросло количество покупок антигистаминных средств. Об этом написали «Невские новости».

Все дело в тополином пухе на улицах города. Также на увеличение продаж антигистаминных препаратов повлиял тот факт, что наступившая рано весна вызвала более ранний период цветения.

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Спрос на антигистаминные средства сместился по времени и увеличился на 21%, добавили в компании.