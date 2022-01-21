Жители Петербурга начали активнее подтверждать аккаунт на Госуслугах из-за QR-кодов

В Санкт-Петербурге за первые восемь рабочих дней с начала года специалисты МФЦ оформили 20 747 учетных записей на Госуслугах. Связан такой ажиотаж с введением в общественных местах города системы QR-кодов, написал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «МФЦ».

«В среднем МФЦ оформляют в три раза больше ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации], чем это было до появления информации о введении QR-кодов. Среднее время приема по данной услуге в январе 2022 года составляет девять минут 23 секунды», — уточнили в учреждении.

Те горожане, которые не имеют учетной записи на Госуслугах, могут распечатать сертификат об иммунном статусе в МФЦ из личного кабинета самостоятельно. В случае необходимости подтверждения учетной записи, специалисты центра окажут помощь.

В общественные места города со 2 января вход осуществляется исключительно по QR-коду.