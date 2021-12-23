Жители Петербурга бросили в ящик «Новогодней почты» более 3000 открыток за 3 дня

За три дня жители и гости Санкт-Петербурга положили в ящик «Новогодней почты» 3011 открыток. Инициатива разместить такой ящик на Дворцовой площади была организована «Петербургским дневником» и почтой России. Об этом написало издание «Петербургский дневник».

В среду 22 декабря открытку в ящик бросил народный артист России, общественный деятель Николай Буров. По его словам, такая акция, организованная в Северной столице впервые, может стать доброй традицией. Ведь пара слов, начертанных рукой, значат для адресата гораздо больше, чем sms-сообщение.

Также к акции решил присоединиться иллюзионист Александр Муратаев. Он направил поздравительную открытку своей бабушке.

Отправить поздравительную открытку в любой город России жители и гости Петербурга могут до 30 декабря включительно. Коллекция насчитывает четыре вида открыток, созданных на основе рисунков юных петербуржцев.