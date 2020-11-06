Жители пермской деревни обратились к Меркель из-за плохих дорог
В пресс-службе министерства транспорта Пермского края подтвердили РИА «Новости», что автомобильная дорога Пермь — Усть-Качка — Косотуриха на балансе района действительно не значится.
«Ее оформление и принятие на баланс планируется в 2021 году. На сегодняшний день указанная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Транспортная доступность деревни Косотуриха обеспечена в полном объеме… в том числе в зимний период, как для экстренных служб, так и для местных автобусов», — сообщило региональное ведомство.
Муниципальные образования принимают решения о приоритетных объектах дорожного ремонта самостоятельно.
Жители Косотурихи, по данным пресс-службы, жаловаться на дорогу стали совсем недавно, 1 октября. В деревню можно въехать по другой асфальтированной дороге от трассы Пермь — Усть-Качка.
На сайте краевого Минтранса сообщается, в 2019 году в рамках ежегодной субсидии получил из регионального дорожного фонда Пермского края 119,1 миллиона рублей. На приведение в порядок дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» региону выделили еще 159 миллиона рублей