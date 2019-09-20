Жители пермского поселка испугались волков, которые крадут собак

Жители поселка пожаловались на волков в социальных сетях.

«В третьем часу ночи волки сняли с цепи пса на улице Новая. Где наши охотоведы? Волк совсем потерял страх, что не боится света. Как ходить пекарям на работу?» — написала Наталья Павлова. «У нас собаку со двора тоже в третьем часу 16 сентября ночи утащил. Очень страшно», — рассказала Елена Радостева.

Председатель краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин назвал охоту на волков нелегким мероприятием.

«Охотник должен быть очень профессиональным и практически жить в лесу — найти логово волка, уметь вабить (приглашать, призывать) не так-то просто. У нас есть бригады волчатников, которые этим занимаются. Я сам 63 года держу ружье, и за это время у меня всего было два случая, когда я случайно наткнулся на волка», — объяснил он.

Вопрос об охоте на волков обсуждали в краевом парламенте в июне. Со следующего года за каждого волка охотникам будут платить по 10 тысяч рублей.