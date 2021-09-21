Жители Перми собрались почтить память погибших в трагедии. Прямая трансляция

В Перми сегодня день траура по погибшим в результате стрельбы в ПГНИУ. Жители города приносят цветы к месту трагедии. У территории университета проходит панихида. «360» ведет прямую трансляцию.

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском институте 20 сентября устроил один из студентов, который проник на территорию кампуса и открыл огонь по людям. На текущий момент известно о шести погибших, 24 человека пострадали. Семерых раненых сегодня транспортируют спецбортом МЧС на лечение в Москву.

В Минобрнауки сообщали, что большинство госпитализированных идут на поправку. Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская ранее рассказала «360», как преподаватели спасали студентов во время атаки на вуз.