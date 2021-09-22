Жители Перми простились с убитыми студентами. Видео

В Перми простились со студентом и студенткой ПГНИУ, которые погибли при стрельбе в вузе. Проводить убитых учеников в последний путь собрались друзья, однокурсники и сотрудники университета. «360» публикует видео с места прощания.

Сегодня в Перми похоронили студентов Ярослава А. и Екатерину Ш., погибших во время атаки стрелка на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

У церкви, где проходило отпевание, собралось много людей. Друзья и родственники отказались общаться с журналистами.

Одна из преподавательниц Елена Лебедева сообщила, что, хотя обычно знакомится со студентками на третьем курсе, она знала Ярослава, который учился на втором. Он запомнился ей тем, что играл на скрипке. Женщина заявила, что трагедия в Казани никак не повлияла на то, чтобы усилить охрану в учебных заведениях. Она отметила, что в одной из аудиторий преподавателю с химфака даже пришлось использовать чехол от ноутбука, чтобы запереться, потому что дверь не закрывалась на засов.

«Я вообще удивилась, почему у охранника нет даже газового пистолета, почему он голыми руками должен задерживать тех, кто пытается проникнуть на территорию университета», — сказала она.

Студент ПГНУИ устроил стрельбу в вузе 20 сентября. Погибли шесть человек. По данным регионального Минздрава, число пострадавших достигло 43 человек, включая самого стрелка.