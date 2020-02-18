Жители Перми придумали название для проездного со словом «езда». Но он не понравился чиновникам из-за двусмысленности

Пермяки выбирают название для транспортной карты. Вариантов много, но больше всего жителям края пока нравится один. В мэрии заявили, что мнение горожан учитывать не будут — слишком двусмысленная трактовка у предложенной идеи, а именно у варианта «Пермская езда».

Голосование запустили на сайте «Управляем вместе», созданном в 2017 году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Там можно предложить собственное название для проездного или выбрать из уже представленных. На 18 февраля больше всего лайков получил вариант «Пермская езда».

В соцсетях тут же придумали сокращение и стали называть карту «П-езда». В Тwittеr даже запостили фотожабы на эту тему. Чиновникам такая интерпретация не понравилась, сообщило местное издание «Звезда».

Вторым по популярности оказался вариант «Зеленая миля», а третьим — Apple. Участвуют в конкурсе и другие названия: «Соль», MOLOTOV, «Поехали!», «Пельмень» и так далее.

На портале «Управляем вместе» указано, что оставить вариант можно до 19 февраля, а голосовать за лучшее название жители будут с 20 по 26 февраля.

«Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал», — отмечено в материале на сайте.

Однако сайт Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми заявил, что до финала голосования допустят далеко не все варианты. Та самая «Пермская езда» со своим сокращением городскую администрацию не устраивает.

«Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений», — подчеркнули в пермской мэрии.

Аналогичную позицию озвучили «Открытие медиа», но чиновник из администрации Перми так и остался неназванным.

Правила голосования на портале о такой возможности для отклонения вариантов названия транспортной карты не сообщают.