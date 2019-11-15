  • Жители Оренбурга подхватили сальмонеллез после отравления сладостями

    15 ноября 2019, 19:44

    Алена Макаренко

    Врачи из Оренбурга нашли сальмонеллез у 10 местных жителей, которые попали в больницы после употребления кондитерских изделий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.
    Жители Оренбурга подхватили сальмонеллез после отравления сладостями

    Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой

    Подробнее

    «Всего в разное время было госпитализировано 10 человек, из них четверо детей. Было назначено соответствующее лечение», — говорится в сообщении.

    Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Одного взрослого пострадавшего уже выписали.

    С 10 по 14 ноября 16 человек отравились тортами и пирожными из кондитерской, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Они подхватили острую кишечную инфекцию. Пострадавшие лечатся в инфекционной больнице и амбулаторно.

    Специалисты изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку на производстве ООО «Грильяж». Они взяли там пробы питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря. Медики осматривают сотрудников производства, отметила газета «Известия». Временно кондитерская компания не работает.