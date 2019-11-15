Жители Оренбурга подхватили сальмонеллез после отравления сладостями

Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой Подробнее

«Всего в разное время было госпитализировано 10 человек, из них четверо детей. Было назначено соответствующее лечение», — говорится в сообщении.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Одного взрослого пострадавшего уже выписали.

С 10 по 14 ноября 16 человек отравились тортами и пирожными из кондитерской, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Они подхватили острую кишечную инфекцию. Пострадавшие лечатся в инфекционной больнице и амбулаторно.

Специалисты изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку на производстве ООО «Грильяж». Они взяли там пробы питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря. Медики осматривают сотрудников производства, отметила газета «Известия». Временно кондитерская компания не работает.