Жители Омской области получили предупреждение МЧС о возможных обрывах проводов

Жителей Омской области предупредили о том, что могут произойти отключения электричества в связи с обрывом проводов. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В регионе ожидается выпадение более 35 миллиметров гололедно-изморозевых отложений, из-за чего провода покроются слоем льда. Это приведет к их провисанию из-за большого веса и парусности, что чревато обрывом проводов. Жителей области призывают обращать внимание на провода ЛЭП и контактные сети городского электрического транспорта.