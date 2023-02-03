Общество 03 февраля 2023, 17:29 Жители новых регионов России получат право брать ипотеку к лету Минфин: жители четырех новых субъектов России к лету смогут оформить ипотеку РИА «Новости»

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Жители четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — получат возможность оформить ипотечные кредиты ближе к лету 2023 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, выдача ипотек на новых территориях государства является самой главной задачей для ведомства.

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«Нашим приоритетом является, чтобы первые кредиты и ипотеки в новых регионах России выдали уже летом. Этим мы будем заниматься отдельно», — рассказал Моисеев.

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В результате народных референдумов, проведенных осенью 2022 года, в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. За присоединение к России проголосовали абсолютное большинство жителей субъектов.

До 1 апреля 2023 года Министерство здравоохранения России примет программу развития медицины в новых субъектах страны.