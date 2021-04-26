Жители Новосибирска смогут попасть на Парад Победы только со справками об отсутствии ковида
Жителей Новосибирска будут пускать на Парад Победы только при предоставлении действующей справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщил «Царьград».
Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Информацией поделился мэр города Анатолий Локоть. Он призвал жителей города «с пониманием» отнестить к введенным мерам.
Помимо этого, все первомайские праздничные мероприятия отменят. На праздник Пасхи, который отметят 2 мая, наибольшее внимание направят на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер.