Жители Нового Уренгоя выбрали районы для благоустройства

За лето в Новом Уренгое собираются благоустроить восемь городских территорий, сообщил сайт «Ямал-Регион».

Какие территории облагородить, выбирали сами жители города, голосуя на сайте «Живем на Севере».

В итоге выбрано восемь территорий в микрорайоне Восточном, на улицах Надымской, Молодежной и Интернациональной. Там установят новые детские площадки с резиновым покрытием, скамейки, посадят деревья.

«Подрядчики с проверенным опытом. Не первый год на наших территориях работают. <…> Надеемся и уверены, что все работы завершат в срок», — прокомментировал планы заместитель главы администрации Нового Уренгоя Виктор Пузанов.