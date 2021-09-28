Жители Ноябрьска стали жаловаться на нападения белок

В Ноябрьске с начала года 12 человек пострадали от нападения белок. Такие данные привели в городской больнице.

По данным медиков, за последние девять месяцев почти 200 человек обращались за помощью из-за укусов животных, сообщило местное издание yamal1.ru.

Больше всего горожан (130) пострадало от зубов собак, причем не только беспризорных, но и домашних. Еще 50 человек обратились в больницу из-за травм, нанесенных кошками, а 12 жителей Ноябрьска атаковали белки.

Врачи обратили внимание, что в основном бездомные животные кусали или царапали горожан, когда те хотели их накормить или погладить. Специалисты призвали быть осторожными и в случае укуса обязательно обращаться за медицинской помощью из-за угрозы бешенства.

Как сообщала ранее «Газета.ru», за уклонение от регистрации питомца или от его вакцинации против бешенства владельца могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, за нарушение общественного порядка хозяин животного несет административную ответственность, а если животное причинило другим людям серьезный вред, владельцу может грозить и уголовная ответственность.