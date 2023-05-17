Общество 17 мая 2023, 17:04 Жители Нижнего Новгорода заключили брак на колесе обозрения

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В среду, 17 мая, в Нижнем Новгороде впервые был заключен брак на площадке «Колесо-НиНо», где находится колесо обозрения. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский Дом бракосочетания.

С колеса обозрения открывается панорама с видом на Стрелку, Печерский монастырь, стадион «Нижний Новгород» и канатную дорогу.

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После регистрации молодожены сели в вип-кабину и поднялись на высоту птичьего полета, где их ждали фуршет и фотосессия.

«Теперь этот аттракцион станет местом нашей личной семейной истории, куда мы будем возвращаться вновь и вновь», — поделилась своими эмоциями невеста.