Общество 17 августа 2023, 17:46 Жители Нижнего Новгорода собрали более 200 килограммов помощи для бездомных животных

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В Нижнем Новгороде волонтеры и местные жители собрали более 200 килограммов благотворительной помощи для бездомных животных и передали вещи приюту «Сострадание НН». Об этом написало ИА «Время Н».

Как рассказали в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», в основном приносили корма, медикаменты, игрушки и товары для ухода.

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На сегодняшний день в приюте находятся более 180 собак и 45 кошек. Часть питомцев содержится в ветеринарном госпитале.