Общество 27 апреля 2023, 22:45 Жители Нижнего Новгорода получат 2000 рублей за сообщения о пьяных водителях

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Жители Нижегородской области смогут получить две тысячи рублей за информацию о пьяных водителях. Такая инициатива вступит в силу 1 мая. Постановление подписал губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Средства на выплату будут выделять из областного бюджета. Обратиться за деньгами смогут жители страны, чей возраст превышает 18 лет.

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Выплачивать компенсации будут, если информация окажется достоверной. Предоставить сведения можно будет как устно, так и письменно.