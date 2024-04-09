Общество 09 апреля 2024, 14:44 Жители Нижегородской области совершили более 15,5 тысячи донаций с начала 2024 года

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Главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой Сергей Чистяков в беседе с pravda-nn.ru сообщил о подъеме активности среди доноров и волонтеров донорского движения с начала года.

Так, нижегородцы совершили более 15,5 тысячи донаций, среди которых — более 11 тысяч донаций цельной крови, более четырех тысяч донаций плазмы методом автоматического афереза и около 500 донаций тромбоцитов.

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Чистяков рассказал, что с начала года в ряды добровольцев вступило более 600 человек.