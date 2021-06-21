Жители нижегородской деревни после мюзикла «Ла-ла Ройка» сняли клип про вакцинацию

Жители нижегородской деревни Ройка сняли клип «Ла-ла Ройка 2», в котором рассказали о вакцинации и пожаловались на отсутствие своих медпункта и аптеки. Подробностями создания видео в беседе с «360» поделился его автор, местный активист Сергей Рыбаков.

По его словам, первый ролик «Ла-ла Ройка» очень помог деревне. Клип был посвящен трассе посреди населенного пункта. После выхода клипа в течение шести месяцев начали решаться вопросы с ремонтом дорог, с уличным освещением и с тем, чтобы трасса шла в объезд деревни.

Но были и другие трудности: отсутствие медицинской помощи в Ройке. До ближайшей амбулатории жителям приходится добираться за десять километров, но прямого автобусного сообщения при этом нет. Это всегда доставляло неудобства, а во время пандемии и необходимости вакцинации проблема стала еще острее.

«В ближайшей городской поликлинике я поговорил с главврачом. Он сказал, что медики легко приедут, надо только организовать место. Тогда мы взяли палатки, которые купили для общедеревенских мероприятий. Организовали группу волонтеров. Они встречали бабушек, помогали им заполнять анкеты», — рассказал Рыбаков.

Активист отметил, что думал, что делать прививку придут 20-30 человек, но запись пришлось приостановить, когда число желающих достигло сотни. По словам Рыбакова, Ройка не единственная деревня в Нижегородской области, где нет ни аптек, ни медпунктов.

Только в одном Кстовском районе таких населенных пунктов больше ста. А их общее население составляет около 50 тысяч человек. После выпуска «Ла-ла Ройки 2» жители надеются, что проблему с медпомощью удастся решить.