Жители Нефтеюганска пожаловались на лошадей, которые оккупировали детскую площадку

В городе Нефтеюганске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на лошадей, которые оккупировали детскую площадку. По словам граждан, проблема с животными не решается годами. Об этом написал сайт muksun.fm.

В сообществе «Это Юганск, детка / Нефтеюганск» подписчики отметили, что лошади на протяжении 10 лет бродят без присмотра хозяев.

«Когда решится вопрос с этим табуном? Почему не привлекают хозяев к ответу? <…> Лет десять точно они бродят без хозяина. Вроде бы с МО приходят. Я тогда еще в 14 микрорайоне жила, помню хорошо», — написала одна из пользователей Сети.

Другие комментаторы отметили, что лошади — это не всегда плохо. Они предложили жителям дома, где пасутся животные, отнестись к ситуации с юмором.