Жители Нефтеюганска испугались, что их погребет заживо

В соцсетях появилось видео, снятое жильцами дома. На нем видно, что к буквально разваливающимся подъездным козырькам приставлены деревянные подпорки.

«Вот это крыша, она осыпается. Тут железо трескается, а они деревяшку поставили. Техника безопасности просто в полном объеме», — оставила едкий комментарий одна из жительниц дома.

Подписчики паблика «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» отметили, что аналогичная проблема существует и в двух соседних домах. Также они указали, что подобная ситуация в другом микрорайоне закончилась полным обрушением козырька.

Управляющая компания, ответственная за эти дома, не ответила на звонки. Администрация города посоветовала жителям обратиться в службу жилищного контроля.