Жители Нефтеюганска испугались, что их погребет заживо
Жители буквально боятся зайти в собственный дом в Нефтеюганске из-за аварийного состояния козырьков, сообщил сайт Ura.ru.
В соцсетях появилось видео, снятое жильцами дома. На нем видно, что к буквально разваливающимся подъездным козырькам приставлены деревянные подпорки.
«Вот это крыша, она осыпается. Тут железо трескается, а они деревяшку поставили. Техника безопасности просто в полном объеме», — оставила едкий комментарий одна из жительниц дома.
Подписчики паблика «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» отметили, что аналогичная проблема существует и в двух соседних домах. Также они указали, что подобная ситуация в другом микрорайоне закончилась полным обрушением козырька.
Управляющая компания, ответственная за эти дома, не ответила на звонки. Администрация города посоветовала жителям обратиться в службу жилищного контроля.