Жители Нарьян-Мара принесли игрушки и свечи к детсаду, где был убит ребенок
Нападение в тихий час. Главное об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-МараПодробнее
Сообщение опубликовано на официальной странице мэрии.
«Сейчас жители Ненецкого округа приносят к месту трагедии цветы и игрушки», — сказано в тексте.
Представители органов власти и силовых структур выразили соболезнования родителям погибшего ребенка. В соцсетях горожане обсуждают случившееся, жалеют близких убитого мальчика и требуют наказать преступника.
Это резонансное дело взяла на особый контроль прокуратура округа. Росгвардия начала проверку охранного предприятия, работавшего в детском саду.
Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Убийство произошло 31 октября во время «тихого часа» в детском саду «Сказка». В него проник 1983 года рождения. Дверь убийце дистанционно открыл охранник. Затем злоумышленник поднял на второй этаж в группу, где дети готовились в послеобеденному сну. Он напал на шестилетнего мальчика с ножом. От полученного ранения ребенок скончался на месте.
Мужчина был задержан. Известно, что он был пьян. СМИ утверждают, что преступление совершил Денис Подзеев.
Хронический алкоголик заявил, что убить ребенка ему посоветовали голоса.