Жители Нарьян-Мара принесли игрушки и свечи к детсаду, где был убит ребенок

Администрация Нарьян-Мара, где произошло убийство шестилетнего мальчика в детском саду, сообщила, что шокированные трагедией жители города начали приносить к детсаду «Сказка» цветы, игрушки и свечи.

Нападение в тихий час. Главное об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подробнее

Сообщение опубликовано на официальной странице мэрии.

«Сейчас жители Ненецкого округа приносят к месту трагедии цветы и игрушки», — сказано в тексте.

Представители органов власти и силовых структур выразили соболезнования родителям погибшего ребенка. В соцсетях горожане обсуждают случившееся, жалеют близких убитого мальчика и требуют наказать преступника.

Это резонансное дело взяла на особый контроль прокуратура округа. Росгвардия начала проверку охранного предприятия, работавшего в детском саду.

Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Убийство произошло 31 октября во время «тихого часа» в детском саду «Сказка». В него проник 1983 года рождения. Дверь убийце дистанционно открыл охранник. Затем злоумышленник поднял на второй этаж в группу, где дети готовились в послеобеденному сну. Он напал на шестилетнего мальчика с ножом. От полученного ранения ребенок скончался на месте.

Мужчина был задержан. Известно, что он был пьян. СМИ утверждают, что преступление совершил Денис Подзеев.

Хронический алкоголик заявил, что убить ребенка ему посоветовали голоса.