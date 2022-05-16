Жители Мытищ обратились в прокуратуру из-за соседа с агрессивной собакой

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в одном из районов Мытищ, где жители жалуются на мужчину с агрессивной собакой, передала «Вечерняя Москва». Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По словам местных жителей, от агрессивной собаки уже пострадали несколько человек, а хозяин отказывается надевать на пса намордник и иногда даже натравливает его на прохожих специально. А на просьбы угомонить собаку мужчина никак не реагирует.

Корреспондент «Вечерней Москвы» смог пообщаться с хозяином собаки. Он заявил, что «агрессивный прохожий указывает, как жить, и, по-моему, не понимает русский язык».

Жители решили отправить запрос в прокуратуру Московской области, чтобы провели проверку. Руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила изданию, что ситуация уже на контроле. Областная прокуратура проведет проверку и примет меры.