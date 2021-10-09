Жители Мытищ массово пожаловались на мошенническую схему фитнес-клуба

В Мытищах фитнес-клуб Fitzal обманул около шести тысяч клиентов. Сначала заманил их выгодными предложениями, а потом закрылся. Руководство на связь не выходит. Жители планируют подать коллективное заявление в прокуратуру.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о фитнес-клубе Fitzal, расположенном на улице Летной. В своей последней рекламной кампании они продавали абонементы с большой скидкой — от 11 900 за год тренировок. Многим предложение понравилось.

Но через несколько месяцев со дня старта акции клуб закрылся, персонал уволили, а руководство не отвечало на звонки. Кроме того, из спортзала за ночь вывезли всю мебель и оборудование, только на двери осталась табличка с надписью: «Ремонт, ваши карты заморожены».

Кроме новых клиентов, у клуба были те, кто оплатил индивидуальные занятия с тренером, включая детских специалистов, работающих с детьми с ДЦП и синдромом Дауна.

На фитнес-клуб пожаловались не только клиенты, но и владельцы бизнес-центра, в котором он находился. По их данным, клуб задолжал им 20 миллионов рублей. Теперь обманутые планируют подавать коллективное заявление в прокуратуру. Некоторые отметили, что это уже не первый фитнес-центр в Мытищах, который использует подобную схему.