Общество 25 марта 2024, 19:25 Жители Москвы сдали больше двух тонн крови для пострадавших в Crocus City Hall Ракова: за выходные сдали свыше 2 тонн крови для пострадавших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Жители Москвы в течение выходных сдали порядка двух тонн крови для пострадавших при террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова привел Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

«Пункты сдачи крови все выходные работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех пришедших граждан. Несмотря на то, что в Москве достаточно запасов для оказания помощи пострадавшим», — сказала она.

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Ракова уточнила, что всего врачи приняли порядка семи тысяч желающих стать донорами и собрали порядка двух тысяч тонн крови.

«Мы очень признательны всем гражданам, которые становились донорами и оказывали помощь морально», — добавила заместитель мэра Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 137 человек.