«С нами никто не связался». Жители Москвы рассказали, как получили штрафы после выхода на балкон

Житель Москвы, получивший штрафы на 40 тысяч рублей за нарушение карантина, пожаловался, что им никто не объяснил, как работает приложение, его они так и не установили. В разговоре с «360» он заявил, что они с женой из квартиры никуда не выходили и не понимают, за что их решили штрафовать.

54-летний Александр Валигурский рассказал, что почувствовал боли в грудной клетке 28 апреля, 29-го они с женой вызвали врача, а тот их отправил на компьютерную томографию и анализы на коронавирус.

«Мне поставили диагноз „Вирусная пневмония“, где в скобочках написано, что подозрение на COVID-19. В общем, инфекция не выяснена, просто предположение, что это COVID-19. Мазок тоже был отрицательный, анализы крови ничего плохого не показали. Так что для меня это всего лишь подозрение», — рассказал Валигурский «360».

По его словам, там же, в больнице, когда он плохо себя чувствовал, ему показали добровольное согласие. У него не было своих очков, поэтому он не смог прочесть текст и попросил это сделать сотрудников. Валигурский уверяет, что ему никто не сказал ни про штрафы, ни про приложение «Социальный мониторинг». Потом, уже дома, из СМИ он узнал, что должен был установить приложение, попытался это сделать, но на его телефон с Android 4.2 программа не установилась.

Это приложение я так и не установил, а у супруги не было места на телефоне. Мы обратились за помощью в техническую службу «Социальный мониторинг», объяснили ситуацию. Нам пообещали через волонтеров привезти, сказали ждать, чтобы связались. С нами никто не связался Александр Валигурский.

Зато 10 мая Валигурский получил SMS от портала госуслуг, в котором ему сообщали о штрафе. Мужчина рассказал, что сначала не очень серьезно отнесся к этому, но 11 мая он получил еще одно аналогичное сообщение.

Штрафы не прекращались, тогда он позвонил в Главконтроль, где ему сказали ждать постановление. Но проблема в том, что оно приходит по почте на адрес регистрации, а прописан Валигурский в Московской области. Поехать по месту прописки он не может из-за того, что боится нарушить карантин.

«Мне сказали: „Я не знаю, за что вас штрафуют, ждите постановления и обжалуйте. Возможно, вы не поставили себе программу ‚Социальный мониторинг‘“. Но почему я был обязан ее ставить?» — отметил Валигурский.

У мужчины своя теория о том, откуда взялись штрафы. Дело в том, что их дом в поселке Рублево выходит с одной стороны на Москву, а с другой — на Подмосковье. По словам Валигурского, даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны Подмосковья.

Светлана Бальчевская, жена Валигурского, рассказала, что делала красивые фотографии с балкона, а чтобы они получались более хорошего качества, вытягивала руку за стекло. Муж выходил на балкон реже.

«Я со своим телефоном выходил всего лишь пару раз. Думаю, что поэтому у меня намного меньше штрафов, чем у супруги», — отметил Валигурский.

В постановлении, с которым ознакомился «360», говорится, что жена Валигурского нарушала режим изоляции, что было зафиксировано технологиями электронного мониторинга. Но проблема в том, что супруги так и не установили это приложение. Мужчина предполагает, что их «нарушения» зафиксировали через оператора сотовой сети.

Валигурский и его жена подали онлайн-заявку на обжалование штрафов и уже наняли юристов, чтобы они помогли им разобраться в том, что они нарушили.

Тем временем свою проверку начали в московском главном контрольном управлении.