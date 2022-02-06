Жители Москвы поделились лайфхаками по экономии времени на пересадках в метро

Жители Москвы рассказали о секретах, позволяющих экономить время при движении в столичном метро. Свои лайфхаки они рассказали в группе Facebook «Москва моя».

Автор публикации рассказал, что экономит до пяти минут в метро. По его словам, возле барельефа с мужчиной и сидящей на кресле женщиной на станции «Парк культуры» всегда оказывается вторая дверь второго вагона. Также на «Краснопресненской» она открывается прямо перед выходом на «Баррикадную».

«Еще с 1980-х это помогало мне экономить около пяти минут по дороге домой из университета», — рассказал он.

Подписчица группы добавила, что на «Парке культуры» заходила в вагон точно напротив барельефа с балериной, благодаря чему выходила в нужном месте на «Киевской».

В комментариях мнения относительно этих способов разделились. Некоторые участники отметили, что в текущей коронавирусной обстановке лучше выбрать вагон посвободнее, а не стремиться в место, более удобное для выхода.

Ранее ООН назвала Москву лучшим городом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.