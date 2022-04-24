Жители Москвы оценили МРОТ в 43 тысячи рублей

Официальный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) российские власти оценили в 12,8 тысячи рублей. Жители Москвы заявили, что этого недостаточно. Они обозначили нижний порог заработной платы в 43 тысячи. Об этом стало известно из исследования SuperJob, выводами из которого поделилось РИА «Новости» в Telegram-канале.

Москвичи обозначили самый высокий МРОТ в России, выяснили аналитики. Причем еще три месяца назад запросы жителей столицы были немного скромнее. Тогда они запросили 42,1 тысячи рублей.

В регионах также не согласны с официальным размером МРОТ. Во Владивостоке нижняя планка зарплаты, по мнению населения, должна составлять 40,7 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге запросили 39,4 тысячи. В Пензе и Нижнем Новгороде рассчитывают лишь на 33 тысячи рублей.

В ходе исследования специалисты опросили 31,7 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет. В столицах опросили по 1,5 тысячи человек. В городах-миллионниках в исследовании приняли участие по тысяче человек. В населенных пунктах с количеством жителей около 500 тысяч опросили по 700 граждан.

Власти России планируют внеплановую индексацию МРОТ и соцвыплат уже в мае. До этого их повышали в начале апреля.