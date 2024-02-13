Общество 13 февраля 2024, 18:41 Жители московского Солнцева выступили против закрытия районной больницы Жители района Солнцево и врачи выступили против реорганизации ГКБ № 17 в Москве РИА «Новости»

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Жители района Солнцево, находящегося на западе Москвы, выразили несогласие с планами по реорганизации городской клинической больницы № 17. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

По информации СМИ, медучреждение, которое обслуживает несколько районов и считается одним из крупнейших в округе, перепрофилируют. Медицинский персонал переведут в больницу «Коммунарка».

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Оборудование из ГКБ № 17 уже вывезли, а пациентов начали принимать в больнице № 31, рассказали врачи. Жители района сообщили, что такие перемены им будут неудобны, поскольку от Солнцева до «Коммунарки» — около девяти километров. Пациентам придется тратить примерно час на дорогу.

Муниципальный депутат Лефортово Самсон Шоладеми заявил, что в Департаменте здравоохранения Москвы информацию о перепрофилировании ГКБ № 17 опровергли.

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