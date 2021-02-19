Жители московского региона оформили рекордное число ипотечных кредитов в 2020 году

В прошлом году жители Москвы и Подмосковья оформили рекордное число кредитов на покупку квартир. Всего банки выдали 210,8 тысячи ипотечных займов на сумму 983,7 миллиарда рублей. Это на 38,5% больше, чем годом раньше.

«Расширение ипотечного кредитования произошло на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам до исторически минимальных уровней. Это в том числе было связано со снижением Банком России ключевой ставки и действием ряда программ господдержки ипотечного рынка», — сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Спрос на ипотеку замедлился в ноябре из-за продления продления программы льготной ипотеки, но уже в следующем месяце в регионе зафиксировали очередной рекорд. В декабре 2020 года в столичном регионе выдали 27,3 тысячи жилищных кредитов на сумму 134,7 миллиарда рублей.

В пресс-службе регулятора добавили, что сейчас Москва и Московская область занимают первые позиции среди регионов по числу действующих договоров между банками и застройщиками. По состоянию на 1 января 2021 года в Москве заключили 292 договора, а в Подмосковье — 185 договоров. Общая сумма по соглашениям за год выросла в 2,7 раза и составила 1,5 триллиона рублей.