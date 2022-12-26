26 декабря 2022, 12:34
Жители многоквартирного дома в Набережных Челнах пожаловались на клопов
Житель дома 3/10 в поселке ГЭС в Набережных Челнах оставил пост в социальных сетях, в котором пожаловался на клопов. По его словам, неизвестные подкинули в их дом насекомых, написал сайт inkazan.ru.
Мужчина считает, что клопов могли подкинуть сами дезинсекторы. Якобы таким образом они зарабатывают деньги.
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«И расклеивают объявления о дезинсекции», — сообщил челнинец.
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Возмущенные пользователи Сети посоветовали жителям этого дома обратиться в правоохранительные органы.
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