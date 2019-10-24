Мост через реку Клязьма в Менделееве осветят. Жители одобрили проект благоустройства набережной
Концепцию II этапа благоустройства общественного пространства около набережной реки Клязьма менделеевцы обсудили с главой городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым.
Концепция развития общественного пространства общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров включает в себя обновленный мост со светодиодной подсветкой, пешеходную зону с лавочками для отдыха и освещением, а также современную спортивную площадку для скейтбордистов.
Жители сами корректировали предложенный ранее проект и выразили свои пожелания.
Начальник территориального управления Менделеево Ольга Смирнова отметила, что набережная реки Клязьма является местом притяжения менделеевцев, там много отдыхающих не только летом, но и круглый год. «Поэтому важно благоустроить набережную так, чтобы здесь было комфортно в любое время года», — сделала акцент Ольга Смирнова.
Уже завершились работы по благоустройству общественного пространства у ДК «Метролог». Там установили детскую площадку и стелу «Я люблю Менделеево». Также возле дома культуры обустроили тротуар и установили новые столбы освещения. Входную группу новой территории украсил арт-объект в форме сердца.