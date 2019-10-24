Мост через реку Клязьма в Менделееве осветят. Жители одобрили проект благоустройства набережной

Территорию у реки Клязьма в солнечногорском Менделееве благоустроят и высадят деревья. А мост через реку обновят и оборудуют светодиодной подсветкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концепцию II этапа благоустройства общественного пространства около набережной реки Клязьма менделеевцы обсудили с главой городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым.

Концепция развития общественного пространства общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров включает в себя обновленный мост со светодиодной подсветкой, пешеходную зону с лавочками для отдыха и освещением, а также современную спортивную площадку для скейтбордистов.

Жители сами корректировали предложенный ранее проект и выразили свои пожелания.

Начальник территориального управления Менделеево Ольга Смирнова отметила, что набережная реки Клязьма является местом притяжения менделеевцев, там много отдыхающих не только летом, но и круглый год. «Поэтому важно благоустроить набережную так, чтобы здесь было комфортно в любое время года», — сделала акцент Ольга Смирнова.

Уже завершились работы по благоустройству общественного пространства у ДК «Метролог». Там установили детскую площадку и стелу «Я люблю Менделеево». Также возле дома культуры обустроили тротуар и установили новые столбы освещения. Входную группу новой территории украсил арт-объект в форме сердца.