Жители Луховиц пожаловались на «колу» из-под крана. Аварию оперативно устранили

В Луховицах в одном из домов из кранов потекла коричневая вода. Не то что пить, даже стирать в такой воде было невозможно. Причиной стала авария на водопроводной сети. Устранить последствия и вернуть чистую воду жителям удалось за несколько дней.

Источник фото: телеканал «360»

«Виски с колой», «глина» или «нефть» — как только не называли текущую из кранов жидкость в Луховицах на улице Островского, дом № 12.

«Утром мы встали, сначала вот такая была вода. А потом вообще черная потекла как нефть. Я выложила в соцсети, но потом уже стало не до смеха, потому что вода такая была и на второй день, и на третий», — рассказала местная жительница Ольга Денисова.

Оказалось, что причиной, по которой в часть квартир многоэтажки потекла черная вода, стала авария на водопроводной сети. Замглавы городского округа Луховицы Александр Носов пояснил, что возникла проблема с задвижкой, и произошел гидроудар. И после этого гидроудара некачественная вода и попала к потребителям.

Сотрудники управляющей компании вместе с ресурсниками активно стали промывать сети и центральные стояки. Помогала решать проблему и администрация городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Претензии жителей остались, так как несмотря на то, что устранять проблему начали сразу, никакого оповещения организовано не было.

«Мы размещаем информацию. Но, в данном случае, она размещается даже не на стенде, потому что на него не всегда внимание обращают. Если какая-то срочная оперативная информация, мы ее вещаем на маленький стенд — у нас там при входе», — объяснила ситуацию замгендиректора управляющей компании «Лук ЖКХ» Наталья Вакулова.

Проблема была решена оперативно — уже через четыре дня у жителей из крана пошла чистая вода. Работы закончены, а за то время, что из кранов жилого дома вместо нее текла коричневая жидкость, жителям сделают перерасчет.