Жители Луганска направили гуманитарную помощь жителям Северодонецка

Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай привезла гуманитарную помощь и пасхальные куличи в отдаленное село Гречишкино. Оно находится около Северодонецка, откуда бежали люди из-за боевых действий.

«Луганчане очень отзывчивые. Те, кто пережил 2014 год (когда Луганск подвергался сильным обстрелам и прожил два месяца в блокаде — прим. ред.), знают, как это страшно. Сейчас луганчане стараются помочь жителям тех городов, где продолжаются боевые действия», — рассказала Гизай РИА «Новости».

Село Гречишкино расположено в нескольких километрах от Северодонецка, где идут бои и обстрелы. В селе живут несколько сотен беженцев из Северодонецка. Большинство из них уехали из своего города без денег и почти без вещей.

Сбор пожертвований на покупку куличей и яиц для людей из Гречишкина организовали в Свято-Вознесенском храме Луганска в пасхальные дни. Сбор детских вещей объявили в одном из детсадов города.

«Мы собрали больше сотни пар обуви, много весенней и летней одежды. Привезли в Гречишкино, организовали банк вещей для нуждающихся», — добавила Гизай.

Россия объявила о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса.