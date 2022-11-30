Общество 30 ноября 2022, 22:41 Жители ЛНР смогут свободно путешествовать по России Врио главы ЛНР Пасечник снял ограничения на выезд жителей ЛНР в другие регионы России РИА «Новости»

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, который снимает любые ограничения на выезд из ЛНР. Они действовали до вхождения региона в состав РФ, пояснил он в своем Telegram-канале.

Пасечник сказал, что вопросом выезда за пределы республики интересовались многие местные жители. До этого дня ЛНР нельзя было покидать государственным служащим, работникам силовых структур и лицам, подлежащим общей мобилизации. Подписанный сегодня документ снимает все введенные ранее ограничения.

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«Жители республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства — Российской Федерации», — написал Пасечник.

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Ранее совет Евросоюза и Европарламент предварительно договорились о запрете на выдачу шенгенских виз некоторым гражданам России. Речь о тех, кто будет предоставлять на получение визы документы, выданные в четырех новых регионах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Тем временем, жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР за два месяца в составе России получили более 80 тысяч паспортов.