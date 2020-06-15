Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции

«Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в голосовании является свободным и добровольным. Оно будет проводится с 25 июня по 1 июля на территории России. Жители ЛНР, имеющие российское гражданство, могут выбрать один из 12 участков, находящихся на территории Ростовской области.

В течение недели, начиная с 25 июня, в России будет проходить масштабное общероссийское голосование. Жители Москвы и Нижегородской области принять участие смогут дистанционно с 25 по 30 июня.