Общество 21 марта 2023, 09:12 Жители ЛНР получили первые российские ежемесячные соцвыплаты Правительство ЛНР: Соцфонд перечислил первые ежемесячные денежные выплаты по законам РФ РИА «Новости»

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Социальный фонд ЛНР перечислил трем тысячам жителей республики первые ежемесячные денежные выплаты по федеральному российскому законодательству. Часть льготников получили деньги проактивно, то есть без дополнительных заявлений и документов, сообщили в правительстве региона.

В течение первых недель после вступления в силу законов об интеграции новых субъектов в общую систему социального обеспечения ежемесячные выплаты перечислили 3104 инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, членам их семей и другим получателям федеральных мер поддержки. В общей сложности соцфонд выплатил 3,9 миллиона рублей.

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По российскому законодательству, пособия инвалидам назначили по заявлению или проактивно, то есть без сбора дополнительных документов и подачи новых заявок — потребовалось лишь их согласие. Часть льготников из этой категории получили деньги на основе данных, которые они уже подавали раньше в отделение Социального фонда России по ЛНР.

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В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил также выплаты вынужденно покинувшим родину после 18 февраля выходцам из ДНР, ЛНР и Украины по 10 тысяч рублей ежемесячно. Такую же сумму назначили инвалидам, еще по три тысячи — пенсионерам старше 80 дет, детям-инвалидам и инвалидам первой группы. По пять тысяч рублей положены ветеранам ВОВ.