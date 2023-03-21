21 марта 2023, 09:12
Жители ЛНР получили первые российские ежемесячные соцвыплаты
Правительство ЛНР: Соцфонд перечислил первые ежемесячные денежные выплаты по законам РФ
Социальный фонд ЛНР перечислил трем тысячам жителей республики первые ежемесячные денежные выплаты по федеральному российскому законодательству. Часть льготников получили деньги проактивно, то есть без дополнительных заявлений и документов, сообщили в правительстве региона.
В течение первых недель после вступления в силу законов об интеграции новых субъектов в общую систему социального обеспечения ежемесячные выплаты перечислили 3104 инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, членам их семей и другим получателям федеральных мер поддержки. В общей сложности соцфонд выплатил 3,9 миллиона рублей.
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По российскому законодательству, пособия инвалидам назначили по заявлению или проактивно, то есть без сбора дополнительных документов и подачи новых заявок — потребовалось лишь их согласие. Часть льготников из этой категории получили деньги на основе данных, которые они уже подавали раньше в отделение Социального фонда России по ЛНР.
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В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил также выплаты вынужденно покинувшим родину после 18 февраля выходцам из ДНР, ЛНР и Украины по 10 тысяч рублей ежемесячно. Такую же сумму назначили инвалидам, еще по три тысячи — пенсионерам старше 80 дет, детям-инвалидам и инвалидам первой группы. По пять тысяч рублей положены ветеранам ВОВ.
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