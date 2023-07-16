Общество 16 июля 2023, 19:33 Жители ЛНР начали своими силами восстанавливать храм в Меловатке Жители села Меловатка в ЛНР начали восстанавливать церковь Рождества Иоанна Предтечи РИА «Новости»

Читать 360tv в

В селе Меловатка Луганской Народной Республики возобновились работы по восстановлению церкви Рождества Иоанна Предтечи, сообщили «Известия». По словам настоятеля храма Максима Коханова, работы начались еще в 2011 году, но после государственного переворота застопорились на долгие годы.

Священнослужитель поблагодарил всех, кто помогает в восстановлении церкви. Он добавил, что местные надеются, что им удастся вернуть первоначальный вид церкви, построенной в 1910-х годах. По словам Коханова, на службах стало больше прихожан, там же находятся военные — они делятся с жителями Меловатки продуктами питания.

Реклама

Ранее суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Он пробудет под стражей до 1 сентября, за него разрешили внести залог размером 60 миллионов гривен (около 146,4 миллиона рублей). Патриарх Кирилл призвал прекратить гонения на митрополита. Глава РПЦ обратился за помощью к генсеку ООН Антониу Гутерришу, папе римскому Франциску и предстоятелям поместных православных церквей.