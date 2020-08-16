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    16 августа 2020, 12:14

    Жители Люберец перетащили на руках машину, которая мешала проехать пожарным, — видео

    Анастасия Калинина

    В Люберцах пожарная машина не могла проехать к месту возгорания из-за переполненной парковки. Тогда на помощь пришли жильцы дома и переставили машину руками.

    В Сети появилось видео, на котором восемь мужчин пытаются вручную переставить машину, чтобы смогли проехать пожарные машины. В какой квартире случилось возгорание — пока не известно.

    Ранее стало известно о пожаре на лыжной базе в Химках. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Накануне на Ярославском шоссе загорелся пассажирский автобус. Причину возгорания выясняют сотрудники правоохранительных органов.

    Новости SMI.FM