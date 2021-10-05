Жители Ленобласти объявили «кефирную» войну передвижным камерам контроля скорости

Передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на дорогах Ленинградской области пытаются заглушить различными способами. На объективы начали надевать целлофановые пакеты, а операторам угрожать и кидать в их машины пакеты кефира.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Автор видео рассказал, что в Буграх в машину оператора комплекса бросили пакет с кефиром. Его швырнули из легковой машин, которая проезжала рядом, — кефир залил лобовое и боковые стекла автомобиля. При этом камера продолжила работать.

В Тосно неизвестный мужчина подошел к камере и надел на нее пакет. Сфотографировав свое «произведение», он заявил оператору, что готов делать это каждый день с «братанами». После этого мужчина ушел и больше не возвращался.

Передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима стали ставить на дорогах Ленинградской области по просьбам жителей. Люди жаловались на лихачей, которые не соблюдали ограничения в населенных пунктах. Практика показывает, что установка камер позволяет стабилизировать ситуацию за две-три недели. При этом за порчу техники, которая является государственной собственностью, грозит ответственность.