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    05 октября 2021, 13:47

    Жители Ленобласти объявили «кефирную» войну передвижным камерам контроля скорости

    Видео: жители Ленинградской области обливают кефиром камеры контроля скорости

    Дарья Новая, Нина Петлинова

    Передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на дорогах Ленинградской области пытаются заглушить различными способами. На объективы начали надевать целлофановые пакеты, а операторам угрожать и кидать в их машины пакеты кефира.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

    Автор видео рассказал, что в Буграх в машину оператора комплекса бросили пакет с кефиром. Его швырнули из легковой машин, которая проезжала рядом, — кефир залил лобовое и боковые стекла автомобиля. При этом камера продолжила работать.

    В Тосно неизвестный мужчина подошел к камере и надел на нее пакет. Сфотографировав свое «произведение», он заявил оператору, что готов делать это каждый день с «братанами». После этого мужчина ушел и больше не возвращался.

    Передвижные комплексы фиксации нарушений скоростного режима стали ставить на дорогах Ленинградской области по просьбам жителей. Люди жаловались на лихачей, которые не соблюдали ограничения в населенных пунктах. Практика показывает, что установка камер позволяет стабилизировать ситуацию за две-три недели. При этом за порчу техники, которая является государственной собственностью, грозит ответственность.